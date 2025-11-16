Рейды против нелегалов начались в американском городе Шарлотт

По данным СМИ, в город прибыли сотрудники Пограничного патруля США во главе с Грегори Бовино, который отвечал за проведение операций по борьбе с нелегальной миграцией в Чикаго (штат Иллинойс) и Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Представитель министерства внутренней безопасности страны Триша Маклафлин подтвердила изданию The New York Times, что ведомство направило в Шарлотт дополнительные силы, чтобы «обеспечить безопасность американцев» и гарантировать американцам «возможность жить, не боясь, что преступники-нелегалы причинят вряд их семьям или соседям».

Как соощает телеканал NBC News, Пограничный патруль уже провел задержания. Местные власти заявили, что такие меры «порождают в обществе ненужный страх и чувство неопределенности», попросили жителей города сохранять спокойствие и не проявлять насилия в отношении правоохранителей.

Шарлотт оказался в центре внимания федеральных властей в августе после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой, когда мериканец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю девушку в поезде. Преступника задержали и предъявили обвинения в убийстве. По словам Дональда Трампа, Браун был рецидивистом, до этого полиция задерживала его по меньшей мере 14 раз, однако он всегда освобождался под залог, причем без выплаты денежных средств.

