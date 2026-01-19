РУ
    18:15, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Поликлинику 1971 года постройки в Усть-Каменогорске впервые капитально отремонтировали

    В Усть-Каменогорске завершился капитальный ремонт городской поликлиники № 1 — одного из крупнейших медицинских учреждений города, передает агентство Kazinform.

    поликлиника
    Фото: акимат ВКО

    Работы начались в июле прошлого года и велись поэтапно, без приостановки приёма пациентов. Поликлиника обслуживает около 66 тысяч жителей Усть-Каменогорска, в том числе более 25 тысяч детей.

    Как сообщили в акимате ВКО, здание, введенное в эксплуатацию в 1971 году, впервые прошло капитальное обновление. В ходе ремонта полностью заменены инженерные и электрические сети, модернизирована система отопления, обновлены санитарные узлы, окна и двери, выполнены внутренние отделочные работы.

    поликлиника
    Фото: акимат ВКО

    В дальнейшем планируется обновление фасада здания и благоустройство прилегающей территории.

    С итогами обновления ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

    поликлиника
    Фото: акимат ВКО

    По словам акима области, создание комфортных условий для работы медицинского персонала и удобной среды для пациентов остается одним из приоритетов региональной политики в сфере здравоохранения.

    Как Усть-Каменогорск ищет выход из энергетического тупика — читайте в нашем материале. 

    Здравоохранение ВКО Акимат
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
