Поликлинику 1971 года постройки в Усть-Каменогорске впервые капитально отремонтировали

Работы начались в июле прошлого года и велись поэтапно, без приостановки приёма пациентов. Поликлиника обслуживает около 66 тысяч жителей Усть-Каменогорска, в том числе более 25 тысяч детей.

Как сообщили в акимате ВКО, здание, введенное в эксплуатацию в 1971 году, впервые прошло капитальное обновление. В ходе ремонта полностью заменены инженерные и электрические сети, модернизирована система отопления, обновлены санитарные узлы, окна и двери, выполнены внутренние отделочные работы.

Фото: акимат ВКО

В дальнейшем планируется обновление фасада здания и благоустройство прилегающей территории.

С итогами обновления ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

По словам акима области, создание комфортных условий для работы медицинского персонала и удобной среды для пациентов остается одним из приоритетов региональной политики в сфере здравоохранения.

