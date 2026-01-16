Дефицит тепла — 260 гигакалорий: Усть-Каменогорск ищет выход из энергетического тупика

Город растет, но тепловая система, сформированная десятилетия назад, уже работает на пределе. Проблема обострилась на фоне активной застройки. Только за последний год в областном центре ввели более 200 тысяч квадратных метров жилья. При этом тепловые мощности увеличиваются значительно медленнее. Если с электроэнергией регион чувствует себя уверенно за счет трех крупных ГЭС, то теплоснабжение остается уязвимым звеном городской инфраструктуры.

По расчетам специалистов, при сохранении нынешних темпов строительства уже к 2027 году дефицит тепловой энергии может стать серьезной проблемой. Чтобы избежать перегрузок в отопительный сезон, власти и энергетики предлагают инженерное решение — объединить мощности двух действующих ТЭЦ, чтобы перераспределить тепло и стабилизировать ситуацию. Сейчас две ключевые теплоэлектроцентрали расположены в разных частях города. При этом Согринская ТЭЦ обеспечивает теплом пригород и промышленный объект, и располагает резервами мощности. Эти возможности планируют задействовать для центральных районов — при условии строительства соединяющей теплосети.

— Мы располагаем техническими возможностями для передачи дополнительного объема тепловой энергии и подключения новых потребителей. В среднесрочной перспективе также предусмотрено строительство дополнительного котла и турбины, что позволит увеличить установленную мощность станции, — сообщил директор Согринской ТЭЦ Нурлан Рамазанов.

Для перераспределения тепловых потоков между двумя ТЭЦ планируют проложить до 15 километров теплосетей. Строительство магистрали предполагается вести за счет бюджетных средств. Власти рассчитывают, что это позволит расширить зону центрального теплоснабжения и снизить нагрузку на существующие источники тепла.

— Объединение мощностей даст возможность сбалансировать систему теплоснабжения города и сократить риски дефицита в пиковые периоды. Это временное, но необходимое решение до ввода новой теплоэлектроцентрали, — уверены эксперты.

Параллельно модернизация ведется и на основной Усть-Каменогорской ТЭЦ, где продолжается строительство дополнительного котлоагрегата. Однако энергетики признают, что этих мер недостаточно для покрытия будущих потребностей города.

— Ключевым проектом остается строительство ТЭЦ-3 в Усть-Каменогорске. Ввод станции запланирован на четвертый квартал 2029 года, после чего тепловая мощность города увеличится примерно на тысячу гигакалорий, — отметила руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ ВКО Рузиля Абдурашитова.

Новую теплоэлектроцентраль планируют построить с применением технологий «чистого угля» и современных систем фильтрации. Это позволит снизить нагрузку на окружающую среду и поэтапно вывести из эксплуатации устаревшие малые угольные котельные.

Таким образом, объединение двух действующих ТЭЦ рассматривается как инженерный «мост» между текущими возможностями города и будущей ТЭЦ-3. Для Усть-Каменогорска это попытка удержать систему в рабочем состоянии в период активного роста — без тепловых сбоев и экстренных решений в разгар зимы.

Ранее мы уже рассказывали про строительство новой ТЭЦ в Усть-Каменогорске.