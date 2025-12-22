Полет вокруг Луны: когда астронавты NASA отправятся в миссию

Астронавты поднялись на борт своего космического корабля «Орион», установленный на огромной ракете NASA Space Launch System (SLS) на стартовой площадке в Космическом центре Кеннеди.

Запуск миссии «Артемида-2» предварительно намечен на начало февраля 2026 года, но полет может быть перенесен на начало марта.

В полете примут участие командир Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен. Они провели тренировку процедур, которые будут выполнять в день запуска.

В феврале Луна и Земля будут находиться в наиболее благоприятном положении, когда можно будет осуществить пять возможностей для запуска ракеты.

Согласно плану полета, экипаж проведет 25 часов на эллиптической орбите вокруг Земли, чтобы протестировать системы жизнеобеспечения, двигательные установки и навигацию космического корабля.

Этот полет подготовит почву для миссии «Артемида-3», в ходе которой астронавты, имена которых ещё не названы, высадятся на поверхность Луны вблизи южного полюса. NASA надеется, что это произойдёт в 2028 году.

Отмечается, что Китай также планирует высадить своих «тайконавтов» на Луну к 2030 году, что положит начало новой космической гонке, в которой NASA обещает победить.

