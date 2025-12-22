РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:33, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Полет вокруг Луны: когда астронавты NASA отправятся в миссию

    Четыре астронавта NASA провели «испытания с обратным отсчетом», которое традиционно проводятся незадолго до запуска, когда ракета и корабль с экипажем уже находятся на стартовой площадке, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.

    Полет вокруг Луны: когда астронавты NASA отправятся в миссию
    Фото: NASA

    Астронавты поднялись на борт своего космического корабля «Орион», установленный на огромной ракете NASA Space Launch System (SLS) на стартовой площадке в Космическом центре Кеннеди.

    Запуск миссии «Артемида-2» предварительно намечен на начало февраля 2026 года, но полет может быть перенесен на начало марта.

    В полете примут участие командир Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен. Они провели тренировку процедур, которые будут выполнять в день запуска.

    В феврале Луна и Земля будут находиться в наиболее благоприятном положении, когда можно будет осуществить пять возможностей для запуска ракеты.

    Согласно плану полета, экипаж проведет 25 часов на эллиптической орбите вокруг Земли, чтобы протестировать системы жизнеобеспечения, двигательные установки и навигацию космического корабля.

    Этот полет подготовит почву для миссии «Артемида-3», в ходе которой астронавты, имена которых ещё не названы, высадятся на поверхность Луны вблизи южного полюса. NASA надеется, что это произойдёт в 2028 году.

    Отмечается, что Китай также планирует высадить своих «тайконавтов» на Луну к 2030 году, что положит начало новой космической гонке, в которой NASA обещает победить.

    Ранее сообщалось, что женщина с инвалидностью впервые слетала в космос.

    Луна Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
