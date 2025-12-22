Полет вокруг Луны: когда астронавты NASA отправятся в миссию
Четыре астронавта NASA провели «испытания с обратным отсчетом», которое традиционно проводятся незадолго до запуска, когда ракета и корабль с экипажем уже находятся на стартовой площадке, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.
Астронавты поднялись на борт своего космического корабля «Орион», установленный на огромной ракете NASA Space Launch System (SLS) на стартовой площадке в Космическом центре Кеннеди.
Запуск миссии «Артемида-2» предварительно намечен на начало февраля 2026 года, но полет может быть перенесен на начало марта.
В полете примут участие командир Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен. Они провели тренировку процедур, которые будут выполнять в день запуска.
В феврале Луна и Земля будут находиться в наиболее благоприятном положении, когда можно будет осуществить пять возможностей для запуска ракеты.
Согласно плану полета, экипаж проведет 25 часов на эллиптической орбите вокруг Земли, чтобы протестировать системы жизнеобеспечения, двигательные установки и навигацию космического корабля.
Этот полет подготовит почву для миссии «Артемида-3», в ходе которой астронавты, имена которых ещё не названы, высадятся на поверхность Луны вблизи южного полюса. NASA надеется, что это произойдёт в 2028 году.
Отмечается, что Китай также планирует высадить своих «тайконавтов» на Луну к 2030 году, что положит начало новой космической гонке, в которой NASA обещает победить.
Ранее сообщалось, что женщина с инвалидностью впервые слетала в космос.