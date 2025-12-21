Женщина с инвалидностью впервые слетала в космос
Женщина с инвалидностью впервые совершила суборбитальный космический полет, став участницей миссии американской компании Blue Origin, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на DW.
Как сообщает издание, инженер Европейского космического агентства Михаэла Бентхаус вошла в состав суборбитальной миссии американской компании Blue Origin и совершила полет на корабле New Shepard. Запуск состоялся в субботу, 20 декабря, продолжительность полета составила около 11 минут.
Примечательно, что 33-летняя уроженка немецкого города Киль стала первым человеком с параличом нижней части тела, побывавшим в космосе. Травму Бентхаус получила в 2018 году после падения с велосипеда, с тех пор она передвигается на инвалидной коляске. После приземления инженер отметила, что полет стал для нее самым ярким опытом в жизни, и подчеркнула, что не стоит отказываться от мечты, даже если шансы кажутся минимальными.
В экипаж New Shepard также вошли еще пять человек, в том числе немецкий аэрокосмический инженер Ханс Кёнигсманн, ранее работавший в компании SpaceX. По его словам, особенно сильное впечатление произвел вид Земли и насыщенно-черный фон космоса. Совершенная миссия стала 16-м пилотируемым полетом Blue Origin. По данным компании, за время реализации программы в суборбитальных полетах приняли участие около 80 человек, однако стоимость билетов не раскрывается.
В то же время эксперты отмечают, что полеты New Shepard носят суборбитальный характер и не считаются полноценными орбитальными миссиями. В отличие от этого компания SpaceX совместно с Axiom Space осуществляет туристические полеты на Международную космическую станцию. В июле успешно завершилась уже четвертая подобная коммерческая миссия, в ходе которой космические туристы провели на МКС более двух недель.
