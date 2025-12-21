РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:33, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Женщина с инвалидностью впервые слетала в космос

    Женщина с инвалидностью впервые совершила суборбитальный космический полет, став участницей миссии американской компании Blue Origin, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на DW.

    Михаэла Бентхаус
    Фото: instagram/ michi_benthaus

     

    Как сообщает издание, инженер Европейского космического агентства Михаэла Бентхаус вошла в состав суборбитальной миссии американской компании Blue Origin и совершила полет на корабле New Shepard. Запуск состоялся в субботу, 20 декабря, продолжительность полета составила около 11 минут.

    Примечательно, что 33-летняя уроженка немецкого города Киль стала первым человеком с параличом нижней части тела, побывавшим в космосе. Травму Бентхаус получила в 2018 году после падения с велосипеда, с тех пор она передвигается на инвалидной коляске. После приземления инженер отметила, что полет стал для нее самым ярким опытом в жизни, и подчеркнула, что не стоит отказываться от мечты, даже если шансы кажутся минимальными.

    девушка с инвалидностью слетала в космос
    Фото: instagram/ michi_benthaus

    В экипаж New Shepard также вошли еще пять человек, в том числе немецкий аэрокосмический инженер Ханс Кёнигсманн, ранее работавший в компании SpaceX. По его словам, особенно сильное впечатление произвел вид Земли и насыщенно-черный фон космоса. Совершенная миссия стала 16-м пилотируемым полетом Blue Origin. По данным компании, за время реализации программы в суборбитальных полетах приняли участие около 80 человек, однако стоимость билетов не раскрывается.

    В то же время эксперты отмечают, что полеты New Shepard носят суборбитальный характер и не считаются полноценными орбитальными миссиями. В отличие от этого компания SpaceX совместно с Axiom Space осуществляет туристические полеты на Международную космическую станцию. В июле успешно завершилась уже четвертая подобная коммерческая миссия, в ходе которой космические туристы провели на МКС более двух недель.

    Накануне Казахстан и Китай запустили в космос особо точный наноспутник.

    Теги:
    Освоение космоса Лица с инвалидностью Мировые новости Космос
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
