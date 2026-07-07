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    Поле мусора и сухостоя загорелось в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске пожарные ликвидировали крупное возгорание на территории одного из дачных обществ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Огонь охватил 1,5 гектара сухой травы, строительного мусора и автомобильных покрышек.

    По данным ДЧС Восточно-Казахстанской области, существовала угроза распространения пламени на дачные участки и жилые дома. Но прибывшие подразделения оперативно локализовали и полностью ликвидировали пожар.

    — Благодаря своевременным действиям пожарных удалось не допустить перехода огня на строения и жилые дома, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    В департаменте напомнили, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Жителей просят не сжигать сухую растительность и мусор, не разводить открытый огонь вблизи домов и дачных массивов, а также не бросать непотушенные окурки и стеклянную тару. При возникновении пожара необходимо незамедлительно звонить по номеру 112

    Ранее сообщалось, что возгорание камыша на границе двух районов Атырауской области ликвидировано.

    Пожар ВКО Регионы Казахстана Усть-Каменогорск
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор