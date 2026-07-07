Поле мусора и сухостоя загорелось в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске пожарные ликвидировали крупное возгорание на территории одного из дачных обществ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Огонь охватил 1,5 гектара сухой травы, строительного мусора и автомобильных покрышек.

По данным ДЧС Восточно-Казахстанской области, существовала угроза распространения пламени на дачные участки и жилые дома. Но прибывшие подразделения оперативно локализовали и полностью ликвидировали пожар.

— Благодаря своевременным действиям пожарных удалось не допустить перехода огня на строения и жилые дома, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

В департаменте напомнили, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Жителей просят не сжигать сухую растительность и мусор, не разводить открытый огонь вблизи домов и дачных массивов, а также не бросать непотушенные окурки и стеклянную тару. При возникновении пожара необходимо незамедлительно звонить по номеру 112

Ранее сообщалось, что возгорание камыша на границе двух районов Атырауской области ликвидировано.