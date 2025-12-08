РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пол уходит вниз, стены расходятся — элитная новостройка в Туркестане проседает

    В социальных сетях распространяется видео жителя Туркестана, который заявил о низком качестве строительства многоквартирного дома, расположенного рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нарушения при строительстве
    Кадр из видео

    В ролике мужчина сообщил, что его недавно приобретенная квартира с каждым днем все больше проседает вниз: фундамент расходится, а дверь балкона перестала закрываться. Он призвал людей не покупать жилье в этом районе.

    Плинтус
    Кадр из видео

    По данному факту управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области предоставило официальный комментарий.

    По информации ведомства, была проведена проверка двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Туркестан, улица Б. Батырбекова, жилой комплекс «Керуен-Сарай», дом 20.

    плохой ремонт
    Кадр из видео

    — В ходе проверки выявлен факт проседания напольного покрытия общей площадью 20,2 квадратного метра в квартире № 19 на первом этаже — в ванной комнате, в прихожем коридоре, в кухне, а также на балконе. Указанный объект был принят в эксплуатацию 17 октября 2022 года заказчиком — ТОО «Султанат Яссы» на основании акта ввода в эксплуатацию. Подрядная организация сдает все квартиры без внутренней отделки, а собственники выполняют отделочные работы и устанавливают оборудование самостоятельно. В связи с этим ТОО «Султанат Яссы» было выдано предписание получить техническое заключение через аккредитованные организации, чтобы определить причины проседания напольного покрытия в указанной квартире, — говорится в информации, представленной ведомством.

    ремонт
    Кадр из видео

    Напомним, в конце ноября Мажилис во втором чтении одобрил новый Строительный кодекс и сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства». 

    Также ранее министр промышленности и строительства Ерсайн Нагаспаев заявлял, что государство в лице Главного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) будет нести солидарную ответственность за качество возводимых зданий в Казахстане.

    Теги:
    Туркестан Акимат Строительство Общество Жалобы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают