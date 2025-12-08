Пол уходит вниз, стены расходятся — элитная новостройка в Туркестане проседает

В ролике мужчина сообщил, что его недавно приобретенная квартира с каждым днем все больше проседает вниз: фундамент расходится, а дверь балкона перестала закрываться. Он призвал людей не покупать жилье в этом районе.

Кадр из видео

По данному факту управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области предоставило официальный комментарий.

По информации ведомства, была проведена проверка двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Туркестан, улица Б. Батырбекова, жилой комплекс «Керуен-Сарай», дом 20.

— В ходе проверки выявлен факт проседания напольного покрытия общей площадью 20,2 квадратного метра в квартире № 19 на первом этаже — в ванной комнате, в прихожем коридоре, в кухне, а также на балконе. Указанный объект был принят в эксплуатацию 17 октября 2022 года заказчиком — ТОО «Султанат Яссы» на основании акта ввода в эксплуатацию. Подрядная организация сдает все квартиры без внутренней отделки, а собственники выполняют отделочные работы и устанавливают оборудование самостоятельно. В связи с этим ТОО «Султанат Яссы» было выдано предписание получить техническое заключение через аккредитованные организации, чтобы определить причины проседания напольного покрытия в указанной квартире, — говорится в информации, представленной ведомством.

Напомним, в конце ноября Мажилис во втором чтении одобрил новый Строительный кодекс и сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства».

Также ранее министр промышленности и строительства Ерсайн Нагаспаев заявлял, что государство в лице Главного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) будет нести солидарную ответственность за качество возводимых зданий в Казахстане.