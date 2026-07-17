Погода в Казахстане резко изменится: прогноз на выходные

Прогноз погоды на выходные в Казахстане представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

С прохождением северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в большинстве областей Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди с грозами, в отдельных районах Костанайской, 19–20 июля Северо-Казахстанской, Акмолинской, 20 июля днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областей прогнозируются сильные дожди, возможны град, шквал, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Лишь на юге, юго-востоке, 18 июля в центре страны ожидается солнечная погода без осадков.

С выпадением дождей, временами сильных, на северо-западе, севере РК температура воздуха понизится днем до +21+29°С.

В то же время на большей части востока, центра страны сохранится влияние выноса горячих воздушных масс из районов Средней Азии, здесь сохранится сильная жара днем до +35+39°С, на юге центральных и восточных областей страны сохранится очень сильная жара до +42°С, на юго-западе до +44°С, на юге, юго-востоке РК до +45+48°С.

Ранее штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана.