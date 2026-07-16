Дожди и жара до +47: прогноз погоды в Казахстане на 17 июля

Штормовое предупреждение на 17 июля объявили в 15 регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют грозы, град, шквальный ветер, пыльную бурю и жару до +47 градусов, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Атырауской области на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, днем — град. Ветер местами усилится до 15–20 м/с. Днем прогнозируется сильная жара до +35 градусов. На юго-востоке и северо-востоке области сохраняется высокая, на северо-западе — чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 18 м/с.

Ночью на севере и востоке Восточно-Казахстанской области пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Днем ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Порывы ветра достигнут 23–28 м/с. Воздух прогреется до +35…+38 градусов. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске прогнозируются дождь, гроза, днем — град, шквал и жара до +35 градусов.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза, днем на юге, востоке и в центре — дождь, гроза, град и шквал. Порывы ветра достигнут 23–28 м/с. Температура воздуха составит +35…+38 градусов. В Семее ночью и утром ожидаются дождь и гроза, днем — сильная жара до +37 градусов.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются дождь и гроза, в центре региона — пыльная буря. Ветер усилится до 15–20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде прогнозируется очень сильная жара до +45…+47 градусов.

На западе, севере и востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем — град и шквал. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер усилится до 15–20 м/с. На юге области воздух прогреется до +37 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, на юге — шквал. Порывы ветра местами достигнут 23 м/с. Ночью и утром на западе и севере области прогнозируется туман. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза и град.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, град и шквал. Ветер усилится до 15–20 м/с. В Уральске также прогнозируются дождь, гроза, днем — град и шквал.

В области Жетысу на востоке ожидаются порывы северо-западного ветра до 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге и востоке — чрезвычайная.

Ночью на севере и востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер местами усилится до 15–20 м/с. На юге и востоке области сохраняется высокая, на западе и севере — чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара до +35…+39 градусов, на юге — до +42 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории — высокая. В Алматы температура воздуха повысится до +40…+42 градусов.

На западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются дождь и гроза. Ветер усилится до 15–20 м/с. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром прогнозируются дождь и гроза.

Днем на западе и севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза и град. Ветер местами усилится до 15–20 м/с. Температура воздуха повысится до +35 градусов. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере и западе Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем — град. Ветер усилится до 15–20 м/с. Днем прогнозируется сильная жара до +35…+37 градусов. В области сохраняется высокая, на юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области днем ожидаются порывы северо-западного ветра до 15–20 м/с. По области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем воздух прогреется до +40…+42 градусов.

На западе, севере и востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем — град. Порывы ветра местами достигнут 23 м/с. На юге и востоке области прогнозируется жара до +37 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидаются дождь, гроза и град.