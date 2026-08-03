Погода резко изменится: циклон принесет осадки и похолодание в Казахстан

Прогноз погоды по Казахстану на 4–6 августа 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

В ближайшие дни через территорию Казахстана будут смещаться северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

Подпитываемый холодным воздушными массами, циклон принесет с собой дожди с грозами, в северных, центральных регионах — сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града.

Вместе с дождями ожидается и понижение температуры воздуха, в северных регионах столбики термометров в дневные часы зафиксируют 22-27 градусов тепла, а на востоке страны температура понизится от сильной жары 33-38 градусов до комфортных 27-32 градусов тепла.

Ранее синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на август 2026 года.