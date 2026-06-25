Поезд Астана — Семей — Достык подключили к спутниковому интернету

Поезд № 121/122 сообщением Астана — Семей — Достык вошел в число первых в Казахстане составов частных перевозчиков, оснащенных спутниковым интернетом Starlink, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта.

— Внедрение технологии осуществлено при участии инжиниринговой компании Kaztechnology — многолетнего партнера железнодорожных перевозчиков Казахстана в сфере цифровых и телекоммуникационных решений. В тесном сотрудничестве с ТОО «Арай транс KZ» компания обеспечила внедрение технологии спутникового интернета Starlink на маршруте Астана — Семей — Достык, что стало очередным шагом в развитии современных сервисов для пассажиров, — сообщает Министерство транспорта.

Спутниковый интернет обеспечивает стабильное подключение даже на тех участках железной дороги, где отсутствует мобильная связь. Это позволяет пассажирам пользоваться интернетом на протяжении всего маршрута, включая удаленные территории. Для подключения достаточно выбрать сеть Wi-Fi в поезде и пройти авторизацию.

Пассажирам доступны два варианта подключения:

бесплатный доступ для обмена текстовыми сообщениями в WhatsApp и Telegram;

платный тариф с полным доступом к интернет-ресурсам, социальным сетям, видеосервисам и рабочим приложениям.

Оплата услуг осуществляется удобными способами через банковские приложения, Apple Pay, Google Pay, а также банковскими картами.

В Минтранспорта отметили, что работа по внедрению современных технологий и развитию цифровых сервисов в пассажирских перевозках будет продолжена.

Ранее сообщалось, какие поезда первыми подключат к Интернету в Казахстане.