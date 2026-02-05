Подземные туннели по проекту компании Илона Маска построят в Дубае

Соглашение ознаменовало начало имплементации первой фазы проекта подземной пассажирской транспортной системы Dubai Loop.

Первая фаза проекта — 6,4 км, 4 станции — соединит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и Дубай молл. В последующем проект будет расширен до 22,2 км (19 станций) и соединит Всемирный торговый центр Дубай и финансовый район с районом Business Bay.

Проект Dubai Loop, объявленный менее года назад наследным принцем Дубая, представляет собой сеть подземных туннелей диаметром 3,6 метра, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом и нацелен на повышение эффективности транспортной системы в густонаселенных районах.

Как передает Медиаофис Дубая, ожидается, что пилотная фаза проекта будет обслуживать до 13 тысяч пассажиров в день. Полный проект, с ориентировочным сроком строительства в три года, сможет обслуживать до 30 тысяч пассажиров в день.

The Boring Company — строитель туннелей для пассажирских перевозок. Среди проектов компании — строящийся Vegas Loop и законченный LVCC Loop — сеть туннелей в Лас-Вегасе для транспортировки пассажиров на автомобилях Tesla.

Ранее сообщалось, что в Дубае планируют строительство улицы из золота.

Эмиратский железнодорожный перевозчик протестировал инновационную систему магнитной левитации.