Подснежники зацвели среди строительного хлама и пластиковых отходов в Шымкенте

Юг Казахстана традиционно встречает весну раньше календаря. Мягкая зима и частые плюсовые температуры позволяют растениям выходить из состояния покоя в конце февраля. В прошлом году подснежники зацвели почти на десять дней раньше.

В этом сезоне природа снова ускорилась. Малоснежная зима и теплая погода разбудили цветы уже в начале месяца.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinfom

Фотокорреспондент Kazinform Максат Шагырбай запечатлел появление первоцветов на окраинах микрорайонов Акжар и Курсай. В его объектив попали хрупкие белые бутоны, пробивающиеся сквозь зеленую траву.

Рядом с цветами фотограф снял и другую реальность. Земля вокруг краснокнижных цветов покрыта бытовыми отходами, кусками гипсокартона, сломанными диванами и стульями, детскими колясками и даже костями животных.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Экологи предупреждают, что подобное соседство для подснежников может оказаться фатальным. Эти растения не просто символ смены сезона. Они запускают природные процессы. Первоцветы помогают почве быстрее прогреваться и становятся одним из первых источников нектара для насекомых-опылителей. Исчезновение подснежников способно нарушить баланс всей локальной экосистемы.

— Лучшие условия для подснежника создает влажная и хорошо дренированная почва. Свалка препятствует поступлению влаги в почву. Луковицы склонны к пересыханию, поэтому недостаток воды губителен для редких растений. Кроме того, необходимо, чтобы в почве было достаточно компоста. Свалки нарушают естественный дренаж почвы, — объясняет доктор технических наук, профессор ЮКУ имени Ауезова, лауреат Государственной премии РК Нагима Джакипбекова.

По ее словам, влага поступает в почву со снегом и дождями, однако слой отходов блокирует этот процесс. В результате растения теряют естественную среду и не могут нормально развиваться.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinfom

Проблема выходит далеко за пределы ботаники. В городском департаменте экологии подчеркивают, что стихийные свалки уродуют ландшафт, разрушают почвенный слой и загрязняют землю токсичными веществами.

— Это не просто неэстетично. Это антисанитария и риск загрязнения почвы. Если на свалке разливаются масла, строительные смеси или химические жидкости, они вместе с осадками впитываются в землю. Почва частично фильтрует загрязнение, но вредные вещества могут проникать глубже и воздействовать на подземные воды. Кроме того, сюда выбрасывают останки животных. Это создает санитарную угрозу, — говорит главный специалист департамента экологии Акмарал Нысанбекова.

В районном акимате признают, что борьба с незаконным вывозом мусора на пустырях и обочинах дорог продолжается не первый год. Отходы сюда свозят не только жители Шымкента, но и из соседних районов Туркестанской области. Территорию регулярно очищают, однако спустя несколько месяцев свалки появляются вновь.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Если удается установить нарушителей, их данные передают в полицию и выписывают штрафы. Иногда личность определяют по документам или чекам, найденным среди мусора. Однако значительная часть виновных остается безнаказанной.

— Сотрудники акимата района Туран совместно с полицией проводят постоянную разъяснительную работу с жителями и предпринимателями, чтобы предотвратить незаконный сброс строительных и бытовых отходов. По вопросам стихийных свалок можно обращаться в коммунальный отдел районного акимата, — сообщили в ведомстве.

Коммунальные службы вновь готовятся очищать территорию в Акжаре. На ликвидацию залежей отходов потребуется несколько дней. Но гарантий, что мусор не появится здесь снова, нет. Это означает, что пока краснокнижные растения будут расти среди строительного хлама. И вопрос здесь не только в красоте. Речь идет о состоянии почвы, воды и городской экосистемы, которая постепенно превращается в заложника человеческой безответственности.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinfom

По официальным данным, в прошлом году в Шымкенте выявили 46 крупных стихийных свалок. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Одной из причин называют рост населения и нежелание части горожан оплачивать официальный вывоз отходов. За ненадлежащий контроль санитарного состояния территорий были оштрафованы заместители акимов районов.

Городские власти уже заявили о переходе к единому оператору по вывозу мусора после многолетней децентрализации и постоянных жалоб жителей.

Параллельно обсуждается строительство мусоросжигательного завода с инвестициями не менее 100 миллионов долларов и повышенными экологическими требованиями.