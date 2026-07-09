Подрядчики заново уложили асфальт на 119,4 млн тенге в Туркестанской области

Дорожные компании региона оштрафовали на 10 млн тенге за некачественные материалы при ремонте дорог. Дефектное асфальтовое покрытие стоимостью 119,4 млн тенге подрядчики заменили за свой счет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Общая протяженность автомобильных дорог в Туркестанской области составляет 17 692 километра. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 95% трасс республиканского значения и 94,8% — областного и районного.

Качество дорожных работ контролируют специализированные лаборатории. С начала года специалисты проверили 532 образца дорожных материалов. Проверки выявили нарушения.

— На подрядчиков, использовавших материалы, не соответствующие установленным требованиям, наложены штрафы на общую сумму 10 млн тенге. Кроме того, подрядные организации за счет собственных средств заново уложили 15 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия стоимостью 119,4 млн тенге, — сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автодорог Куатжан Жуматаев.

В 2026 году на развитие дорожной отрасли Туркестанской области из бюджета выделено 35,5 млрд тенге. Средства направлены на строительство и ремонт 224 объектов общей протяженностью 1 138,1 километра. До конца года планируется завершить работы на 103 объектах и обновить 445,2 километра автомобильных дорог.

Ранее Kazinform сообщал, что из-за сильной жары на объездной дороге Шымкента произошло деформирование дорожного покрытия.