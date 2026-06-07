Жара вызвала деформирование дороги на объездной Шымкента

На северном обходе Шымкента из-за высокой температуры воздуха повреждено бетонное покрытие. Сейчас на участке ведутся восстановительные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Туркестанском областном филиале ТОО «ҚАЖсервис», 7 июня во время мониторинга специалисты обнаружили повреждение полотна на 2257-м километре автодороги республиканского значения KZ17-01 «Северный обход города Шымкент».

По предварительным данным, причиной могла стать установившаяся в регионе жара. Температура воздуха достигала +35…+37 градусов, что могло привести к расширению бетонных плит и возникновению внутреннего напряжения в покрытии.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дальнейшего развития дефекта на участке оперативно организованы профилактические работы. Специалистами проводится обследование состояния покрытия, а также принимаются необходимые меры по восстановлению проезжей части, — сообщили в компании.

На месте установлены временные знаки, безопасность движения обеспечивают дорожные службы. Водителей просят соблюдать скоростной режим, обращать внимание на предупреждающие указатели и быть внимательными при проезде данного участка.

— В летний период дорожными службами на постоянной основе проводится мониторинг цементобетонных покрытий на республиканских трассах. Такие профилактические мероприятия позволяют своевременно выявлять возможные дефекты, оперативно принимать меры и обеспечивать безопасный проезд для участников дорожного движения, — отметили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Ранее Kazinform сообщал о профилактических работах на трассе Шымкент — граница Республики Узбекистан. Водителей просят заранее снижать скорость и строго соблюдать ПДД.