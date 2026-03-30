Подрядчика оштрафуют за пыльную работу на Большой Алматинке

Поводом для проверки стала жалоба жительницы города в социальных сетях. Она возмутилась работой коммунальной техники и облаком пыли, поднявшимся во время работ на набережной.

— Вся пыль и грязь летит людям в дома! Тротуар не перекрыли предварительно. А если бы по набережной шли люди, мамы с детьми, пожилые и так далее? Им даже свернуть некуда оттуда, остались бы окутанными этим облаком грязи, — написала она.

Уточняется, что работы, сопровождавшиеся образованием облака пыли, проводились 29 марта.

На жалобу жительницы отреагировали в акимате Алматы. По данным управления экологии и окружающей среды города, с АО «Павлодарский речной порт» заключен договор на выполнение работ по реконструкции русла реки Улкен Алматы с благоустройством прилегающей территории. Общая протяженность участка согласно проекту составляет 5,7 км — от отстойника № 1 до проспекта Абая.

— 29 марта 2026 года на объекте выявлены нарушения экологических требований, выразившиеся в допущении пылеобразования при производстве работ, а также в отсутствии надлежащих мер по пылеподавлению, — отметили в управлении экологии.

По факту нарушений составлены административные протоколы по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях в отношении подрядной организации АО «Павлодарский речной порт», субподрядной организации ТОО «Makona Group», а также руководителя проекта.

— Вместе с тем с руководством подрядной организации и начальником участка проведена разъяснительная работа по вопросам соблюдения экологических требований и правил благоустройства города Алматы в целях недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем, — добавили в управлении.

