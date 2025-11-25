Покраску бетона на Большой Алматинке прокомментировали в акимате

В опубликованных 24 ноября видео и фото авторы отмечают:

— Река Большая Алматинка — участок выше улицы Сатпаева. Вместо гранитных плит, которые простояли бы еще 100 лет, красят бетон под гранит.

В акимате пояснили, что по итогам технико-экономической оценки и согласований было принято решение отказаться от гранита как более затратного материала, который требует сложного ухода и регулярной реставрации.

— Вместо этого применяется бетонная основа с защитным покрытием. Используемая краска относится к специализированным резиновым составам, предназначенным для эксплуатации в условиях постоянной влажности. Такое покрытие обеспечивает долговечность, устойчивость к воде, ультрафиолету и перепадам температуры, а также улучшает визуальное восприятие объекта, — отметили в акимате.

Отмечается, что подобная технология применяется в ряде инженерных гидротехнических объектов и соответствует действующим строительным нормам. Работы на объекте продолжаются. Окончательный внешний облик набережной сформируют после завершения всех этапов реконструкции.

Напомним, в последнее время тема брусчатки и бордюров активно обсуждается в социальных сетях. Ранее один из общественников опубликовал видео с демонтажом плитки на бульваре Уалиханова. Он проследил за грузовиком, груженным брусчаткой, до частного дома, где, по словам жильцов, материал был якобы «куплен».

Похожая ситуация произошла и со вторым манипулятором, перевозившим плитку. Однако в этот раз транспортное средство до адресата не доехало — его развернули и отправили на базу акимата.

Кроме того, общественник выявил кражу гранитных плит, демонтированных с набережной реки Большая Алматинка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в акимате прокомментировали вновь распространившуюся информацию в соцсетях о вывозе плит с территории реки Большая Алматинка.

В октябре житель Алматы пожаловался на кучу разбросанной брусчатки в Бостандыкском районе.