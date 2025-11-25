РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:44, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Покраску бетона на Большой Алматинке прокомментировали в акимате

    Жители Алматы с большим вниманием следят за ремонтом набережной реки Большая Алматинка. В соцсетях пользователи возмутились тем, что бетонные плиты на объекте окрашивают «под гранит», передает агентство Kazinform.

    Покраску бетона на Большой Алматинке прокомментировали в акимате
    Кадр из видео

    В опубликованных 24 ноября видео и фото авторы отмечают:

    — Река Большая Алматинка — участок выше улицы Сатпаева. Вместо гранитных плит, которые простояли бы еще 100 лет, красят бетон под гранит.

    В акимате пояснили, что по итогам технико-экономической оценки и согласований было принято решение отказаться от гранита как более затратного материала, который требует сложного ухода и регулярной реставрации.

    — Вместо этого применяется бетонная основа с защитным покрытием. Используемая краска относится к специализированным резиновым составам, предназначенным для эксплуатации в условиях постоянной влажности. Такое покрытие обеспечивает долговечность, устойчивость к воде, ультрафиолету и перепадам температуры, а также улучшает визуальное восприятие объекта, — отметили в акимате.

    Отмечается, что подобная технология применяется в ряде инженерных гидротехнических объектов и соответствует действующим строительным нормам. Работы на объекте продолжаются. Окончательный внешний облик набережной сформируют после завершения всех этапов реконструкции.

    Напомним, в последнее время тема брусчатки и бордюров активно обсуждается в социальных сетях. Ранее один из общественников опубликовал видео с демонтажом плитки на бульваре Уалиханова. Он проследил за грузовиком, груженным брусчаткой, до частного дома, где, по словам жильцов, материал был якобы «куплен».

    Похожая ситуация произошла и со вторым манипулятором, перевозившим плитку. Однако в этот раз транспортное средство до адресата не доехало — его развернули и отправили на базу акимата. 

    Кроме того, общественник выявил кражу гранитных плит, демонтированных с набережной реки Большая Алматинка. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

    Ранее в акимате прокомментировали вновь распространившуюся информацию в соцсетях о вывозе плит с территории реки Большая Алматинка. 

    В октябре житель Алматы пожаловался на кучу разбросанной брусчатки в Бостандыкском районе. 

    Теги:
    Акимат Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают