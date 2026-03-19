История спасения собаки стала арт-объектом на Большой Алматинке

По данным акимата Алматы, проект реализован за счет собственных средств частной компании и согласован с управлением развития общественных пространств.

В основу скульптуры легла реальная история, произошедшая в районе озера Сайран и получившая широкий международный отклик — история спасения собаки, которая напомнила миру о простых, но важных вещах.

— Концепция арт-объекта основана на идее взаимопомощи, сплоченности и единства. Композиция представляет собой фигуры людей, объединенных в цепь, символизирующую поддержку и совместные действия в преодолении трудностей. В основу лег образ, получивший широкий общественный отклик и отражающий ценности, близкие каждому жителю, — отметили в акимате.

Арт-объект выполнен как современный интерактивный элемент городской среды и уже формирует новую точку притяжения для жителей и гостей мегаполиса.

Отметим, несколько лет назад в соцсетях появилось видео спасения собаки в реке Большая Алматинка неравнодушными горожанами.