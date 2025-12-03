Подрядчик не справился с ремонтом купола здания акимата Жамбылской области

Спор вокруг ремонта купола областного акимата не должен был доходить до суда, здание считается одной из центральных точек города, и обновление должно было пройти быстро и без лишнего внимания. Однако подрядчик сорвал сроки и сдал работу с заметными дефектами, из-за чего заказчик был вынужден обратиться в суд.

Договор на сумму свыше 24 млн тенге был подписан в июне 2025 года. На выполнение работ отводилось 60 календарных дней. Но, как установил суд, ремонт так и не завершили вовремя, а качество отдельных элементов оказалось далеким от требуемого.

При осмотре в сентябре 2025 года комиссия акимата выявила целый перечень нарушений – отсутствующая тонировка на 23 стеклах, поврежденные стеклянные элементы без замены, искривленные оцинкованные листы и щели в конструкции, неустановленный люк и оставшийся внутри купола строительный мусор.

Подрядчик настаивал, что задержка произошла по просьбе самого заказчика – якобы акимат не разрешил полностью демонтировать стеклянные панели, чтобы избежать лишнего интереса к центральной части здания. Представитель акимата в суде подтвердил, что требование о поэтапной замене действительно было, однако это не отменяло обязанность подрядчика выполнить работу качественно и в срок.

По итогам разбирательства компания добровольно перечислила неустойку – более 743 тыс. тенге. Поэтому суд отказал во взыскании штрафа, но, тем не менее, признал подрядчика недобросовестным участником государственных закупок.

Ранее мы рассказывали о том, что в Астане подрядчики переделывают некачественный ремонт дорог.