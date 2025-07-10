Подрядчики в Астане переделывают некачественный ремонт дорог

Как пояснили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, гарантийный срок на работы по среднему ремонту составляет три года. В случае выявления дефектов в этот период подрядчики обязаны устранить их за свой счет. Комиссионные обследования гарантийных участков проводят специалисты управления, а качество работ и применяемых материалов регулярно проверяется Национальным центром качества дорожных активов и службами технического надзора.

Подрядными организациями проведены работы по устранению дефектов на следующих участках:

проспект Мангилик Ел (от моста М1 до улицы Бухар Жырау, 3,5 км) — были выявлены дефекты в виде колейности между улицами Керей Жанибек хандар и Алматы, а также на подходах к улице Достык. Работы по устранению недочетов выполнило ТОО «Компания Энергодор» за счет собственных средств.

проспект Мангилик Ел (от Триумфальной арки до улицы Хусейн бен Талал, 2,7 км) — дефекты в виде колейности обнаружены на перекрестке с проспектом Улы Дала. Устранением занималось ТОО «АБЗ Плюс», также за собственный счет.

проспект Женис (от проспекта Абая до проспекта Богенбай батыра, 1,7 км) — колейность выявлена на подходе к проспекту Богенбай батыра. Работы по исправлению дефектов проводило ТОО «АБЗ Плюс».

В настоящее время в Астане продолжаются дорожные работы, ряд улиц временно перекрыт. Как отмечают в акимате города, при укладке асфальта применяются полимерные добавки, улучшающие качество асфальтобетонной смеси. Контроль за качеством работ и используемых материалов осуществляют Национальный центр качества дорожных активов и службы технического надзора.

Согласно итогам государственных закупок, в этом году работы по ремонту столичной улично-дорожной сети выполняют три подрядные организации: ТОО «Компания Энергодор», ТОО «Қазақ жолы 2050» и ТОО «Прогресс KZ».

Ранее сообщалось о закрытии в Астане проспекта Туран — от улицы Сыганак до улицы Сарайшык.