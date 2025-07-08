Участок проспекта Туран закроют в Астане из-за ремонта

- С 7 по 12 июля будет частично поэтапно перекрыто движение на участке от улицы Сыганак до улицы Сарайшык. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении сначала из аэропорта в сторону города, затем из города в сторону аэропорта, - сообщает пресс-служба акимата Астаны.

Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Также, для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что в восьми областях Казахстана ремонтируют подъездные пути к туристическим объектам.