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    23:35, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Участок проспекта Туран закроют в Астане из-за ремонта

    В Астане продолжаются дорожные работы по проспекту Туран на участке от улицы Сыганак до улицы Сарайшык, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    ремонт дорог жол жөндеу
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    - С 7 по 12 июля будет частично поэтапно перекрыто движение на участке от улицы Сыганак до улицы Сарайшык. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении сначала из аэропорта в сторону города, затем из города в сторону аэропорта, - сообщает пресс-служба акимата Астаны.

    Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

    Также, для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что в восьми областях Казахстана ремонтируют подъездные пути к туристическим объектам.

    Теги:
    Дороги Астана Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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