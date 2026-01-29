03:45, 29 Январь 2026 | GMT +5
Подросток погиб после падения с высоты в Алматы
В Алматы погиб 16-летний подросток, передает агентство Kazinform.
Сообщения о трагедии появились в социальных сетях. Отмечалось, что инцидент произошел в районе улиц Розыбакиева — Сатпаева.
В департаменте полиции города сообщили, что управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Осенью прошлого года школьник упал с верхнего этажа одной из высоток в Наурызбайском районе Алматы.
Также в области Жетысу сотрудники полиции предотвратили попытку суицида несовершеннолетнего.