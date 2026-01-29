Подросток погиб после падения с высоты в Алматы

Сообщения о трагедии появились в социальных сетях. Отмечалось, что инцидент произошел в районе улиц Розыбакиева — Сатпаева.

В департаменте полиции города сообщили, что управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Осенью прошлого года школьник упал с верхнего этажа одной из высоток в Наурызбайском районе Алматы.

Также в области Жетысу сотрудники полиции предотвратили попытку суицида несовершеннолетнего.