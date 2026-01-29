РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:45, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Подросток погиб после падения с высоты в Алматы

    В Алматы погиб 16-летний подросток, передает агентство Kazinform.

    Скончался подросток, получивший тяжелую травму на соревнованиях в Акмолинской области
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Сообщения о трагедии появились в социальных сетях. Отмечалось, что инцидент произошел в районе улиц Розыбакиева — Сатпаева. 

    В департаменте полиции города сообщили, что управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

    Осенью прошлого года школьник упал с верхнего этажа одной из высоток в Наурызбайском районе Алматы.

    Также в области Жетысу сотрудники полиции предотвратили попытку суицида несовершеннолетнего. 

    Теги:
    Полиция Несовершеннолетние Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают