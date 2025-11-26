Подросток пытался свести счеты с жизнью в Талдыкоргане

По информации полиции региона, на канал «102» поступило сообщение о том, что молодой человек стоит на краю моста и угрожает броситься в реку. На место происшествия незамедлительно были направлены ближайшие экипажи.

По приезду полицейские увидели подростка, который находился в подавленном состоянии, и малейшая ошибка могла привести к трагедии. Сотрудники действовали скоординированно, установив с юношей доверительный контакт.

Особую роль в переговорах и психологической поддержке сыграли капитан полиции Эльдар Елюбаев и Серик Танабаев — их спокойствие и профессиональный подход позволили стабилизировать состояние подростка.

Когда молодой человек снизил эмоциональное напряжение и позволил приблизиться, полицейские оперативно сняли его с моста и доставили в служебный автомобиль. Подросток был передан дежурным психологам, которые начали работу по оказанию ему необходимой помощи.

По информации правоохранителей, угрозы его жизни и здоровью на данный момент нет.

В департаменте полиции подчеркнули, что подобные случаи демонстрируют важность оперативности, внимательности и человеческого участия сотрудников, благодаря которым удалось предотвратить трагедию и сохранить жизнь.

Ранее сообщалось, что в Текели девятиклассница попыталась совершить суицид прямо в стенах школы.