    02:03, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Подросток пытался свести счеты с жизнью в Талдыкоргане

    В области Жетысу сотрудники полиции предотвратили попытку суицида несовершеннолетнего. Подросток, хотел спрыгнуть с моста, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадры из видео / Коллаж / Kazinform

    По информации полиции региона, на канал «102» поступило сообщение о том, что молодой человек стоит на краю моста и угрожает броситься в реку. На место происшествия незамедлительно были направлены ближайшие экипажи.

    По приезду полицейские увидели подростка, который находился в подавленном состоянии, и малейшая ошибка могла привести к трагедии. Сотрудники действовали скоординированно, установив с юношей доверительный контакт.

    Особую роль в переговорах и психологической поддержке сыграли капитан полиции Эльдар Елюбаев и Серик Танабаев — их спокойствие и профессиональный подход позволили стабилизировать состояние подростка.

    Когда молодой человек снизил эмоциональное напряжение и позволил приблизиться, полицейские оперативно сняли его с моста и доставили в служебный автомобиль. Подросток был передан дежурным психологам, которые начали работу по оказанию ему необходимой помощи.

    По информации правоохранителей, угрозы его жизни и здоровью на данный момент нет.

    В департаменте полиции подчеркнули, что подобные случаи демонстрируют важность оперативности, внимательности и человеческого участия сотрудников, благодаря которым удалось предотвратить трагедию и сохранить жизнь.

    Ранее сообщалось, что в Текели девятиклассница попыталась совершить суицид прямо в стенах школы. 

    Айгерим Коппаева
