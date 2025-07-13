Подросток без прав управлял автомобилем в Туркестане

В Туркестане мужчина был привлечен к административной ответственности за то, что позволил несовершеннолетнему сыну управлять автомобилем.

Инцидент стал известен после мониторинга соцсетей. На одном из видео подросток управлял автомобилем Hyundai Accent во дворе многоэтажного жилого комплекса.

Как выяснили полицейские, 40-летний местный житель разрешил сыну «покататься», несмотря на то, что у подростка отсутствовало водительское удостоверение.

В результате мужчина был привлечен к административной ответственности, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.

— Передача управления автомобилем лицу, не имеющему прав, серьезное нарушение закона, которое может привести к трагическим последствиям, — подчеркнули в полиции.

Подобные случаи не редкость. Так, в Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mitsubishi Galant, за рулем которого также находился несовершеннолетний водитель.