Подросток за рулем совершил ДТП в Алматинской области: три человека погибли

В соцсетях опубликовано фото с места трагедии. Сообщается, что несовершеннолетний школьник без разрешения взял автомобиль своих родителей и вместе с тремя друзьями отправился кататься. В результате произошла авария, в которой погибли три человека.

В департаменте полиции Алматинской области отметили, что 27 мая около 04:20 часов на 44 км автодороги Тонкерис — Байсерке — Караой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Mitsubishi Galant, за рулем которого находился несовершеннолетний.

— По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на дерево. В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и один из пассажиров. Еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, один из них также скончался, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

После выяснения всех обстоятельств в отношении законных представителей также будет принято решение в рамках установленного законодательства.

Ранее сообщалось, что похищенная невеста погибла в ДТП в Алматинской области.