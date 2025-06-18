Подростка-наркокурьера осудили в Туркестанской области

Следствием установлено, что подросток, проживая в селе Мынбай, через Telegram-каналы вступил в контакт с организаторами наркобизнеса и в течение нескольких месяцев работал наркокурьером в Шымкенте и Сарыагаше.

Преступная схема включала в себя получение и расфасовку психотропного вещества — меткатинона (аналог мефедрона), закупку упаковочных материалов, закладки товара по различным адресам и последующую отчётность через зашифрованные каналы связи. Оплата производилась в криптовалюте и переводилась в тенге через P2P-сервисы.

У задержанного было изъято 29 свёртков с наркотиками, еще 26 — с 41 закладкой. Общий вес превышает 136 граммов.

— Прокуратура напоминает: сбыт наркотиков, совершённый в особо крупном размере и в общественном месте, является тяжким преступлением и влечёт суровое наказание, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Алматинской области полицейские задержали наркокурьера, у которого изъята крупная партия психотропных веществ.