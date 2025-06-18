Подростка-наркокурьера осудили в Туркестанской области
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области приговорил 17-летнего жителя Тюлькубасского района к 7 годам лишения свободы за сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.
Следствием установлено, что подросток, проживая в селе Мынбай, через Telegram-каналы вступил в контакт с организаторами наркобизнеса и в течение нескольких месяцев работал наркокурьером в Шымкенте и Сарыагаше.
Преступная схема включала в себя получение и расфасовку психотропного вещества — меткатинона (аналог мефедрона), закупку упаковочных материалов, закладки товара по различным адресам и последующую отчётность через зашифрованные каналы связи. Оплата производилась в криптовалюте и переводилась в тенге через P2P-сервисы.
У задержанного было изъято 29 свёртков с наркотиками, еще 26 — с 41 закладкой. Общий вес превышает 136 граммов.
— Прокуратура напоминает: сбыт наркотиков, совершённый в особо крупном размере и в общественном месте, является тяжким преступлением и влечёт суровое наказание, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Алматинской области полицейские задержали наркокурьера, у которого изъята крупная партия психотропных веществ.