Наркокурьера с крупной партией задержали в Алматинской области

В ходе совместных действий сотрудников КПН МВД РК и областного управления по противодействию наркопреступности на территории Талгарского района задержали 33-летнего жителя города Алматы, управлявшего автомобилем Volkswagen.

При осмотре транспортного средства под передним сиденьем в барсетке оперативники обнаружили сверток с веществом со специфическим запахом.

Позже при обыске по месту жительства подозреваемого изъяли сверток с белым порошкообразным веществом, спортивную сумку с тремя пакетами разноцветных таблеток, электронные весы, изоленты, магнитики и упаковочные материалы.

— В ходе следствия установлено, что с февраля 2025 года подозреваемый является наркокурьером теневого интернет-магазина, получая оплату в криптовалюте. Согласно заключению экспертиз, изъятые вещества являются психотропными: свыше 200 граммов 3-хлорметкатинона и более 180 граммов метилендиоксиметамфетамина, известного как экстази, — сообщили в полиции Алматинской области.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Правоохранители продолжают комплекс мероприятий, направленных на выявление каналов поставки, установление кураторов, а также всех участников преступной схемы.





