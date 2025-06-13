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    15:00, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Наркокурьера с крупной партией задержали в Алматинской области

    В Алматинской области полицейские задержали наркокурьера, у которого изъята крупная партия психотропных веществ, передает агентство Kazinform со ссылкой на  Polisia.kz.

    Наркокурьера с крупной партией задержали в Алматинской области
    Фото: Polisia.kz

    В ходе совместных действий сотрудников КПН МВД РК и областного управления по противодействию наркопреступности на территории Талгарского района задержали 33-летнего жителя города Алматы, управлявшего автомобилем Volkswagen.

    При осмотре транспортного средства под передним сиденьем в барсетке оперативники обнаружили сверток с веществом со специфическим запахом.

    Позже при обыске по месту жительства подозреваемого изъяли сверток с белым порошкообразным веществом, спортивную сумку с тремя пакетами разноцветных таблеток, электронные весы, изоленты, магнитики и упаковочные материалы.

     — В ходе следствия установлено, что с февраля 2025 года подозреваемый является наркокурьером теневого интернет-магазина, получая оплату в криптовалюте. Согласно заключению экспертиз, изъятые вещества являются психотропными: свыше 200 граммов 3-хлорметкатинона и более 180 граммов метилендиоксиметамфетамина, известного как экстази, — сообщили в полиции Алматинской области.

    Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

    Правоохранители продолжают комплекс мероприятий, направленных на выявление каналов поставки, установление кураторов, а также всех участников преступной схемы.



    Теги:
    МВД РК Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с наркотиками Видео Алматинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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