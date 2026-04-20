Подпольный ломбард с завышенными ставками раскрыли в Актобе

Как сообщает пресс-служба АФМ, подозреваемый с 2020 по 2025 годы организовал систему предоставления займов населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты и др.) без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности.

Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов.

— Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3%. Так, клиент, оформив заем на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 5 1400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7 710 тенге (0,3%), — говорится в сообщении.

Сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге.

— С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и квартиру подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд, — добавили в АФМ.

Отмечается, что обращение к нелегальным финансовым структурам связано с риском потери имущества и денежных средств.

Кроме того, Агентство по финансовому мониторингу рекомендует проверять наличие лицензии у организаций, предоставляющих займы под залог имущества, поскольку такая деятельность подлежит обязательному государственному регулированию.

Ранее сообщалось о завершении расследования по делу сети «Актив Ломбард». Владелец сети ломбардов Сергей Койнов подозревался в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности.