Незаконные микрозаймы на 19 млрд тенге: завершено расследование по делу сети «Актив Ломбард»

Напомним, в сентябре прошлого года выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. Владелец сети «Актив Ломбард» Сергей Койнов подозревается в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности.

— Для придания деятельности видимости законности Койнов С. С. использовал подконтрольное ему ТОО «Актив Ломбард», обладавшее материально-технической базой и административными ресурсами, а также создал сеть аффилированных юридических лиц — ТОО «One Billion Sales», ТОО «The Best Seller» и ТОО «Shark in Sales», зарегистрированных на доверенных лиц и формально осуществлявших комиссионную торговлю Указанные компании действовали под единым брендом «Актив Маркет» и фактически использовались для выдачи микрокредитов под залог имущества по завышенным процентным ставкам. Комиссионные отделения располагались в тех же помещениях, что и филиалы ТОО «Актив Ломбард», а обслуживание клиентов осуществлялось одними и теми же сотрудниками, — говорится в сообщении.

Договоры комиссии, заключаемые с клиентами, носили формальный и мнимый характер. Средняя ставка вознаграждения составляла от 1,73% до 2,07% в день, что значительно превышало установленные нормы (0,3% — в пять раз) и влекло существенное нарушение прав граждан. В результате заключено более 1,9 млн договоров, а сумма преступного дохода превысила 19 млрд тенге.

— По версии следствия, с целью сокрытия источника происхождения преступных доходов Койнов С. С. разработал и реализовал многоуровневую схему их легализации. Для этого использовались фиктивные договоры с аффилированными компаниями, а также многократное перемещение денежных средств между банковскими счетами с последующим выводом в виде дивидендов на общую сумму свыше пяти миллиардов тенге. Кроме того, Койнов С. С. зарегистрировал ТОО «Zeus Co», формально осуществлявшее деятельность в сфере разработки программного обеспечения. Под видом оказания услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения с аффилированными компаниями заключены договоры с завышенной стоимостью, в результате чего на счета ТОО «Zeus Co» поступило 2,5 миллиарда тенге, из которых 2,2 миллиарда тенге перечислены Койнову С. С. в виде дивидендов, — отметили в АФМ.

С санкции суда в целях конфискации наложен арест на движимое, недвижимое имущество, доли в уставном капитале, ювелирные изделия общей стоимостью 8,9 млрд тенге. Среди арестованного имущества: четыре квартиры и два жилых дома в столице, четыре апартамента в ОАЭ, шесть автомашин, включая Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport, а также денежные средства на депозитах в сумме 2,7 млрд тенге.

Сергей Койнов помещен под стражу. В отношении четверых его соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.