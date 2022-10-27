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    12:50, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Подписано Соглашение об инвестициях по проекту создания центра производства и распределения «зеленого» водорода

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках официального визита Президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Казахстан подписано Соглашение об инвестициях по проекту «Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и «зеленого» водорода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    В рамках официального визита Президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Казахстан подписано Соглашение об инвестициях по проекту «Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и «зеленого» водорода, расположенного в Мангистауской области Республики Казахстан между Правительством Республики Казахстан и компанией «ХАЙРЭЙЖА УАН».


    Вчера Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан. Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел с Шарлем Мишелем переговоры. Стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития «зеленой» экономики, транспорта и логистики. Также в резиденции «Акорда» Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и Президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю презентовали проект по созданию центра производства и распределения «зеленого» водорода в Мангистауской области.




    Фото: t.me/bort_01




    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Видео Зеленая энергетика Сотрудничество Главная Интеграция и партнерство Президент
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