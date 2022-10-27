Подписано Соглашение об инвестициях по проекту создания центра производства и распределения «зеленого» водорода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках официального визита Президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Казахстан подписано Соглашение об инвестициях по проекту «Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и «зеленого» водорода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

В рамках официального визита Президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Казахстан подписано Соглашение об инвестициях по проекту «Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и «зеленого» водорода, расположенного в Мангистауской области Республики Казахстан между Правительством Республики Казахстан и компанией «ХАЙРЭЙЖА УАН».





Вчера Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан. Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел с Шарлем Мишелем переговоры. Стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития «зеленой» экономики, транспорта и логистики. Также в резиденции «Акорда» Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и Президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю презентовали проект по созданию центра производства и распределения «зеленого» водорода в Мангистауской области.









Фото: t.me/bort_01







