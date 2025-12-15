Поддержке МСБ: каждый пятый казахстанец работает в сфере бизнеса

Как пишет Primeminister.kz, в ежегодном Послании народу Казахстана Глава государства обозначил малое и среднее предпринимательство как один из главных драйверов роста экономики. Данные Бюро Национальной статистики подтверждают, что сегодня каждый пятый казахстанец работает в сфере бизнеса, а доля валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в экономике уже приближается к 40% (39,8%).

По итогам 2 квартала 2025 года доля валовой добавленной стоимости среднего предпринимательства в ВВП составила 7,9%, что выше прошлогоднего уровня. Это означает, что сектор среднего бизнеса укрепляется и увеличивает вклад в создание стоимости.

На протяжении 2022–2024 гг. ВДС среднего бизнеса сохраняет стабильность на уровне 6,7–6,9%, а число предприятий — на отметке более 3 тысяч, что говорит о зрелости и устойчивости среднего звена.

Сегодня 99,9% всех субъектов предпринимательства — это микро- и малые компании. Именно они формируют «живую ткань» экономики и обеспечивают занятость более 4,4 млн человек, что на 3,9% больше, чем год назад. То есть за год в секторе появилось десятки тысяч новых рабочих мест. На долю МСП приходится почти половина всего экономически активного населения страны — 45,5%, что подчеркивает важность сектора для роста благосостояния граждан и стабильности рынка труда.

По поручению Президента Правительство последовательно расширяет меры поддержки бизнеса. Создан Реестр, включающий 117 инструментов, которые позволяют предпринимателям развивать производство, совершенствовать технологии, выходить на экспорт и привлекать финансирование. Сервис baqylauda.qoldau.kz стал универсальной точкой доступа к мерам поддержки, которыми уже воспользовались около 222 тысяч человек — это подтверждение востребованности и доступности инструментов.

С 2024 года в стране реализуется комплексная политика, направленная на выравнивание условий ведения бизнеса, стимулирование к укрупнению компаний и усиление роли среднего бизнеса. Цель — создание предсказуемой и справедливой среды для предпринимателей.

Дополнительно создан Реестр обязательных требований, который оцифровал и упорядочил все требования к бизнесу. Это обеспечивает прозрачность и облегчает предпринимателям выполнение ими обязательных норм. В результате поддержка МСП в Казахстане становится системной и понятной для бизнес-сообщества.

В частности:

пересматриваются квалификационные требования и оптимизируются разрешительные процедуры, что снижает барьеры для запуска и ведения бизнеса;

крупные предприятия обязаны заключать долгосрочные договоры с МСБ, что открывает для малого и среднего бизнеса гарантированные рынки сбыта и создает новые возможности роста;

в новом Налоговом кодексе число специальных налоговых режимов сокращено с 7 до 3. Такой подход ограничивает схемы дробления и стимулирует компании развиваться и масштабироваться.

В целях усиления и укрупнения среднего бизнеса Министерство национальной экономики совместно с ЕБРР работает над конкретными планами развития предприятий, направленными на увеличение объемов производства в 2–3 раза. Это означает переход к качественно новому уровню масштабирования и повышению доли высокопроизводительных компаний в экономике.

Таким образом, средний бизнес постепенно становится одним из ключевых драйверов экономического роста, способным обеспечивать устойчивое развитие регионов и страны в целом.

