    08:16, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанский МСБ начал получать субсидии по кредитам

    Правительством Казахстана выделены необходимые средства для обеспечения выплат субсидий МСБ по принятым проектам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Миннацэкономики.

    Фото: Pexels

    В соответствии с этим Фонд «Даму» приступил к перечислению средств получателям.

    — На сегодняшний день государством выделены все необходимые средства. До конца этого года мы выполним взятые на себя обязательства. Накопившиеся задолженности уже погашаются, и МСБ начинают получать субсидии по заранее уплаченным процентам. Все выплаты банкам будут произведены в полном объёме. Таким образом, вопросы МСБ, связанные с задолженностями, будут полностью решены. До конца года мы обеспечим выполнение всех обязательств, — сообщил заместитель председателя правления Фонда Талгат Смагулов.

    При этом важно отметить, что в течение 2025 года задержки наблюдались не во всех регионах. В частности, в Алматы выплаты осуществлялись своевременно благодаря поддержке местного исполнительного органа.

    Ранее мы писали, что пониженную ставку налогообложения для МСБ сохранят в Астане.

    Динара Жусупбекова
