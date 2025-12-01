Казахстанский МСБ начал получать субсидии по кредитам

В соответствии с этим Фонд «Даму» приступил к перечислению средств получателям.

— На сегодняшний день государством выделены все необходимые средства. До конца этого года мы выполним взятые на себя обязательства. Накопившиеся задолженности уже погашаются, и МСБ начинают получать субсидии по заранее уплаченным процентам. Все выплаты банкам будут произведены в полном объёме. Таким образом, вопросы МСБ, связанные с задолженностями, будут полностью решены. До конца года мы обеспечим выполнение всех обязательств, — сообщил заместитель председателя правления Фонда Талгат Смагулов.

При этом важно отметить, что в течение 2025 года задержки наблюдались не во всех регионах. В частности, в Алматы выплаты осуществлялись своевременно благодаря поддержке местного исполнительного органа.

