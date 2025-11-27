Пониженную ставку налогообложения для МСБ сохранят в Астане

— Сегодня Астана — центр бизнес-инноваций и возможностей. В 2024 году в бюджет поступило 2 трлн 33 млрд тенге в виде налогов и других платежей. Из этой суммы 46% или 1 трлн 300 млрд тенге — от малого и среднего бизнеса. Из поступивших в первом полугодии 2025 года 1 трлн 360 млрд тенге 762,5 млрд или 56% приходятся на налоги и другие платежи субъектов малого и среднего бизнеса. В связи с этим мы создаем благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. В соответствии с Налоговым кодексом ставка налога для специального режима налогообложения на основе упрощенной декларации установлена в 4%. Наряду с этим, местным уполномоченным органам дано право снижать или повышать ставку налога на 50%. По результатам анализа, проведенного департаментом государственных доходов по городу Астана, в 2024 году около 204 налогоплательщиков сообщили, что имеют возможность применять специальный налоговый режим. В настоящее время все указанные налогоплательщики используют упрощенные декларации по специальному налоговому режиму со ставкой 3%. В связи с этим, в соответствии с данными департамента государственных доходов при переходе на специальный налоговый режим прогнозируются поступления в местный бюджет на прежнем уровне. На основании вышеизложенного разработан проект решения маслихата об определении ставки специального налогового режима на основе упрощенной декларации на территории города Астаны. Просим поддержать проект решения маслихата, — сказал А. Мадиев.