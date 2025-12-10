По всем случаям гибели солдат прокуратура проводит проверки — Минобороны РК
Заместитель министра обороны РК Каныш Абубакиров в кулуарах Мажилиса прокомментировал итоги встречи с матерями погибших военнослужащих, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Мы в Министерстве обороны с большим уважением относимся к матерям наших солдат. Каждый командир. Каждая смерть для нас — это очень тяжело, мы это принимаем близко к сердцу, потому что командир — отец солдата. С каждой матерью мы побеседовали. И сегодня работа дальше продолжается. На местах командиры воинских частей, воинская часть, сам коллектив оказываем внимание тем, кого мы потеряли. Это тяжелая утрата не только для семей, но и для нас тоже, — сказал Абубакиров.
По всем случаям гибели солдат прокуратура проводит проверки и позже даст правовую оценку каждому факту.
Напомним, ранее Глава государство дал 12 дней на рассмотрение обращений матерей погибших военнослужащих. После чего Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что ни один довод матерей погибших солдат не останется без внимания.