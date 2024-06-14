Поддержка британского премьер-министра достигла рекордного минимума

Поддержка премьер-министра Великобритании Риши Сунака достигла рекордно низкого уровня менее чем за месяц до досрочных парламентских выборов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Согласно опросу YouGov, 72% британцев негативно относятся к Сунаку – это самый высокий уровень неодобрения с момента его вступления в должность главы кабмина. Лишь 21% опрошенных оценивают его работу положительно.

Недовольство правящей Консервативной партией также значительно: 70% респондентов выражают негативное отношение к ней, тогда как только 21% – положительное.

Уровень одобрения лидера оппозиционной Лейбористской партии Киру Стармеру достиг максимума с конца 2022 года, составив 39%. Однако 51% избирателей все еще относятся к нему неблагоприятно.

Мнение о Лейбористской партии среди британцев разделилось: 44% респондентов оценивают положительно ее деятельность, в то время как 47% – отрицательно.

Напомним, в мае премьер-министр Риши Сунак объявил о проведении досрочных парламентских выборов 4 июля.

Согласно новому исследованию, на предстоящих парламентских выборах будет избрано более 85 депутатов от этнических меньшинств из 650 мандатов, что станет рекордным показателем за всю британскую историю.