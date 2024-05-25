Досрочные выборы в Великобритании: смогут ли консерваторы сохранить власть

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля, запустив шестинедельную кампанию, которая, скорее всего, приведет к смене власти в стране. В чем причина досрочных выборов, как они будут проходить и кто претендует на большинство в парламенте, читайте в материале собственного корреспондент агентства Kazinform.

Причины объявления досрочных выборов в парламент

Премьер-министр страны Риши Сунак получил разрешение от короля Великобритании на роспуск парламента – формальную процедуру, необходимую для объявления досрочных выборов. Избираемая Палата общин - нижняя палата британского законодательного органа – прекратит свою работу 24 мая, а 30 мая будет официально распущена.

Согласно законодательству, выборы должны были пройти не позднее 28 января 2025 года. Ранее большинство обозревателей ожидали, что голосование состоится осенью, однако на фоне благоприятных экономических новостей Сунак согласовал более раннюю дату.

В среду стало известно, что темпы инфляции в стране замедлились почти до трехлетнего минимума – рост цен в годовом выражении уменьшился до 2,3%. Снижение инфляции было ключевым обещанием Риши Сунака, когда он занял свой пост в октябре 2022 года.

- Наша экономика сейчас растет быстрее, чем кто-либо прогнозировал, опережая Германию, Францию и Соединенные Штаты. И сегодня было подтверждено, что инфляция вернулась к норме. Это означает, что давление на цены ослабнет, а ставки по ипотечным кредитам снизятся. Это доказательство того, что план и приоритеты, которые я изложил, работают, - сообщил Премьер-министр Великобритании перед объявлением досрочных выборов.

Как проходят выборы в Соединенном Королевстве

Выборы в Палату общин проходят по мажоритарной системе. Великобритания разделена на 650 избирательных округов, в каждом из которых избирается один депутат сроком на 5 лет. С момента роспуска парламента полномочия депутатов Палаты общин прекращаются, и они начинают предвыборную кампанию – если хотят переизбраться. Министры продолжают исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Более 100 членов парламента заявили, что не намерены переизбираться. Более шестидесяти из них являются представителями правящей Консервативной партии, в том числе бывший Премьер-министр страны Тереза ​​Мэй.

В день выборов зарегистрированные избиратели приходят на свои участки, чтобы проголосовать за своего кандидата, хотя некоторые предпочитают отправить бюллетени по почте заранее. Большинство кандидатов представляют политические партии, но есть и те, кто баллотируется как независимый кандидат.

Фото: DALL-E

Предвыборные программы и прогнозы

Последние по времени опросы YouGov показывают, что лейбористы имеют значительное преимущество: если бы выборы состоялись сейчас, они получили бы 46% голосов, а консерваторы – только 21%. За правую Партию реформ готовы отдать голоса 12% респондентов, либерал-демократы получают 9%, а зеленые – 7%.

Ожидается, что борьба на предстоящих парламентских выборах будет как никогда ожесточенной. Консерваторы намерены подчеркнуть, что экономика начала восстанавливаться и им нужно доверие избирателей, чтобы завершить начатое. Лейбористская партия выступает с простым, но мощным аргументом: настало время для перемен, поскольку после 14 лет правления консерваторов страна оказалась в одном из худших состояний за всю свою историю.

Каждой партии предстоит бороться за сердца избирателей одновременно по многим злободневным темам. Вопросы здравоохранения, иммиграции, преступности и безопасности станут ключевыми в период электоральной кампании.

Особые сражения развернутся в Шотландии, где лейбористы уверены, что смогут поколебать доминирование Шотландской национальной партии, у которой 43 депутата в Палате общин.

На юге Англии либеральные демократы надеются отобрать голоса у консерваторов, создавая интригу в борьбе за избирателей. Партия зеленых, имеющая только одного депутата в Палате общин, надеется получить еще одно место.

Если Лейбористская партия получит абсолютное большинство мест в Палате общин, то их лидер Кир Стармер сможет самостоятельно сформировать новый Кабинет министров. В случае, если ни одной партии не удастся получить более 325 мандатов, действующий Премьер-министр будет иметь возможность первым сформировать коалиционное правительство. Если ему не удастся достичь с другими партиями соглашения, обеспечивающего большинство в парламенте, то лидер крупнейшей оппозиционной партии приглашается для формирования нового правительства.

Отметим, что прошлые парламентские выборы, которые состоялись в декабре 2019 года, также были досрочными. Тогда Борис Джонсон, занимавший пост Премьер-министра, надеялся с помощью них добиться одобрения договора о выходе Великобритании из состава Европейского союза.