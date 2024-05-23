Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал проведение досрочных парламентских выборов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В среду глава британского кабмина встретился с королем Великобритании и попросил его о роспуске парламента - это формальная процедура, необходимая для объявления досрочных выборов.

- Король удовлетворил эту просьбу, - добавил он. - Выборы в нижнюю палату парламента Великобритании намечены на 4 июля.

Последние по времени опросы YouGov прочат победу лейбористам: если бы выборы состоялись прямо сейчас, они получили бы 47% голосов, а консерваторы - 20%.

Между тем, британский монарх Карл III нарушил двухвековую традицию королевской семьи и вызвал возмущение - подробнее читайте в материале собственного корреспондента Kazinform.