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    22:20, 22 Май 2024 | GMT +6

    Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании

    Парламент Великобритании
    Фото: parliament.uk

    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал проведение досрочных парламентских выборов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    В среду глава британского кабмина встретился с королем Великобритании и попросил его о роспуске парламента - это формальная процедура, необходимая для объявления досрочных выборов.

    - Король удовлетворил эту просьбу, - добавил он. - Выборы в нижнюю палату парламента Великобритании намечены на 4 июля.

    Последние по времени опросы YouGov прочат победу лейбористам: если бы выборы состоялись прямо сейчас, они получили бы 47% голосов, а консерваторы - 20%.

    Между тем, британский монарх Карл III нарушил двухвековую традицию королевской семьи и вызвал возмущение - подробнее читайте в материале собственного корреспондента Kazinform.

    Теги:
    Политика Выборы Великобритания Мировые новости Международные отношения
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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