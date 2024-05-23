Карл III нарушил двухвековую традицию королевской семьи и вызвал возмущение

Виндзорский замок отменяет бесплатный вход для местных жителей, что вызвало их критику. Они говорят, что считали обитателей «большого дома на холме» своими соседями, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Фонд Royal Collection Trust с 1 июня отменяет давно действующую льготу, которая предлагает бесплатный въезд местным жителям, имеющим привилегированную карту Королевского района Виндзор и Мейденхед.

Владельцам карт теперь придется оплачивать билет в старейший и крупнейший населенный замок в мире. Но они получат скидку 50% стоимостью 15 фунтов стерлингов (8 447,55 тенге по курсу), если оплатят заранее, и с бесплатным входом для одного ребенка в возрасте до 17 лет.

Король Карл ІІІ использует 1000-летнюю крепость в Беркшире в качестве одной из своих официальных резиденций. Это действующий дворец, где часто проводятся церемонии посвящения в монархи и государственные визиты. В течение всего года он остается открытым для всей публики.

Традиции почти 200 лет. Когда королева Виктория взошла на трон в 1837 году, она ввела для посетителей билеты, которые можно было приобрести в офисе Лорда Камергера или у избранных лондонских книготорговцев.

Кандидат в парламент от либерал-демократов Джулиан Тиси сказал, что местные жители с радостью принимали миллионы туристов каждый год и в обмен на это могли посещать знаменитый замок, когда сами этого хотели.

- Для многих из нас, кто живет в Виндзоре, бесплатное посещение замка доставляет огромное удовольствие. Некоторые местные жители заглядывали в уютное кафе. А кто не брал с собой в однодневную поездку родственников? Виндзор, и особенно замок, посещают миллионы людей со всего мира. Жители с радостью встречают туристов в своих магазинах и ресторанах, возят их на такси и с удовольствием указывают дорогу на улице. Взамен мы получали возможность жить и работать рядом с одним из самых знаковых зданий в мире и посещать его, когда захотим, - сказал Тиси, призывая людей поддержать петицию против изменений.

А член Королевского совета Виндзора и Мейденхеда Эми Тиси сказала, что она была шокирована тем, что предложение о бесплатном въезде было отозвано без консультаций.

- Мы считаем жителей «большого дома на холме» нашими соседями и хотим сотрудничать с ними в этом вопросе, чтобы ни один житель не оставался в стороне от посещения замка. Лидер совета Саймон Вернер и я написали в Королевскую коллекцию, чтобы попросить о срочной встрече и попросить их передумать, - говорит Эми Тиси.

Представитель Royal Collection Trust ответил, что продолжают изучать способы сделать замок максимально доступным для местных посетителей.

Мы регулярно пересматриваем наш прейскурант сравнивая с ценами других организаций в этом секторе и, основываясь на этом, обновили наше текущее предложение, чтобы привести его в соответствие с ценами других компаний в этом районе. Мы продолжаем изучать способы сделать замок максимально доступным для местных посетителей, используя инициативы, в том числе бесплатные посещения для общественных организаций, работающих с недостаточно представленными группами, а также систему субсидирования поездок и доступа для школ, работающих с детьми из экономически неблагополучных семей, - говорится в ответе.

Доходы, получаемые от посещения замка, поступают непосредственно в благотворительный фонд Royal Collection Trust, который заботится о королевской коллекции и работает над расширением доступа к ней посредством выставок, публикаций, займов и образовательных программ.

Предварительно купленные билеты для туристов в Виндзорский замок стоят 30 фунтов стерлингов на человека (16 895,1 тенге по курсу), в то время как для детей и молодежи, а также инвалидам существуют скидки, а билеты для сопровождающих лиц младше пяти лет бесплатны.