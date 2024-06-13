На парламентских выборах Великобритании ожидается избрание свыше 85 депутатов от этнических меньшинств

Согласно новому исследованию, на предстоящих парламентских выборах в Великобритании будет избрано рекордное число депутатов от этнических меньшинств, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Обе основные партии выдвинули рекордное число кандидатов из числа этнических меньшинств: на лейбористов приходится каждый пятый (19,8%), а на консерваторов — каждый седьмой (13,7%).

— В Палату общин (нижнюю палату британского парламента — прим. ред.) будут избраны более 85 депутатов от этнических меньшинств по сравнению с 65 после последних парламентских выборов, — говорится в исследовании британского аналитического центра British Future.

Сравнение между текущими парламентскими выборами и теми, которые прошли в 1997 году, демонстрирует значительное изменение в представительстве этнических меньшинств. 27 лет назад в Палату общин были избраны всего девять депутатов от этнических меньшинств, что составляло всего 1,5% от общего числа депутатов.