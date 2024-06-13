РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:14, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    На парламентских выборах Великобритании ожидается избрание свыше 85 депутатов от этнических меньшинств

    парламент Великобритании
    Фото: Gov.uk

    Согласно новому исследованию, на предстоящих парламентских выборах в Великобритании будет избрано рекордное число депутатов от этнических меньшинств, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Обе основные партии выдвинули рекордное число кандидатов из числа этнических меньшинств: на лейбористов приходится каждый пятый (19,8%), а на консерваторов — каждый седьмой (13,7%).

    — В Палату общин (нижнюю палату британского парламента — прим. ред.) будут избраны более 85 депутатов от этнических меньшинств по сравнению с 65 после последних парламентских выборов, — говорится в исследовании британского аналитического центра British Future.

    Сравнение между текущими парламентскими выборами и теми, которые прошли в 1997 году, демонстрирует значительное изменение в представительстве этнических меньшинств. 27 лет назад в Палату общин были избраны всего девять депутатов от этнических меньшинств, что составляло всего 1,5% от общего числа депутатов.

    — Политическое лидерство этнических меньшинств стало возможным, когда партийные лидеры и выборные органы пришли к убеждению, чего им часто не удавалось добиться до 2010 года, что чернокожие и азиатские политики могут представлять всех, а не рассматриваться в узком смысле как представители интересов этнических меньшинств, — отмечается в исследовании.

    Теги:
    Выборы Великобритания Мировые новости
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Тимур Дюсекеев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!