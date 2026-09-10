Поддельную форму сборной Казахстана начали продавать в интернете
В Министерстве туризма и спорта РК предупредили о продаже в интернете продукции, имитирующей официальную экипировку национальной сборной Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что форма с государственной символикой в свободную продажу не поступает, передает агентство Kazinform.
Как сообщила пресс-секретарь Министерства туризма и спорта РК Балым Адамиденова, в прошлом году ведомство впервые обеспечило спортсменов национальных сборных едиными комплектами летней и зимней экипировки бренда Under Armour.
— Это качественная профессиональная форма, разработанная для членов национальных сборных команд Казахстана. Каждый комплект с государственной символикой выдается спортсменам персонально и в свободную продажу не поступает, — отметила она.
По данным министерства, в настоящее время на различных интернет-платформах появилась продукция, которая внешне имитирует официальную экипировку национальной сборной и продается под ее видом.
В ведомстве подчеркнули, что такая продукция не имеет отношения к официальной форме сборной Казахстана.
Оригинальную спортивную одежду Under Armour, в том числе аналогичные модели костюмов и другой экипировки, можно приобрести в официальных магазинах бренда. При этом продукция с государственной символикой Казахстана и обозначениями национальной сборной в розничной продаже отсутствует.
Компания Under Armour также принимает юридические меры в связи с незаконным использованием бренда и распространением контрафактной продукции.
В министерстве призвали граждан учитывать эту информацию и не приобретать поддельные товары под видом официальной экипировки национальной сборной Казахстана.
Ранее Kazinform сообщал, что международный бренд Under Armour обеспечит экипировкой олимпийскую сборную Казахстана. В Минтуризма и спорта тогда поясняли, что спортсменов впервые обеспечат едиными комплектами летней и зимней формы.
Также в январе министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал о спортивной экипировке Under Armour для сборной Казахстана. По его словам, комплект включает около 18 наименований продукции и предназначен для спортсменов во время выступлений.