Министр спорта ответил на критику формы олимпийской сборной Казахстана

По его словам, в этом году парадную форму пошил отечественный бренд бесплатно.

— Все нарекания, предложения были учтены. К ближайшим Азиатским играм мы объявим конкурс. Но сегодня эта форма парадная и нашим спортсменам она нравится. Все сшито и согласовано вместе со спортивной общественностью. Помимо парадной формы у нас есть спортивная боевая экипировка, которая в этом году, учитывая, что именно от боевой спортивной экипировки зависит многое, мы заключили договор с международным брендом Under Armour, который будем использовать для спортсменов именно во время выступлений. То есть, в этой, условно, спортивной сумке около 18 наименований продукции, — сказал Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве.