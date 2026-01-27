Министр спорта ответил на критику формы олимпийской сборной Казахстана
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов ответил на критику экипировки сборной Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в этом году парадную форму пошил отечественный бренд бесплатно.
— Все нарекания, предложения были учтены. К ближайшим Азиатским играм мы объявим конкурс. Но сегодня эта форма парадная и нашим спортсменам она нравится. Все сшито и согласовано вместе со спортивной общественностью. Помимо парадной формы у нас есть спортивная боевая экипировка, которая в этом году, учитывая, что именно от боевой спортивной экипировки зависит многое, мы заключили договор с международным брендом Under Armour, который будем использовать для спортсменов именно во время выступлений. То есть, в этой, условно, спортивной сумке около 18 наименований продукции, — сказал Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве.
По его словам, это тоже приобретено за счет внебюджетных средств.
— Насчет парадной формы — да, мы будем совершенствовать и прорабатывать, — добавил министр.
Ранее были обнародованы эскизы формы сборной Казахстана на Олимпиаду-2026 в Милане.