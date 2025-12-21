Поддельные тесты на COVID-19 и грипп обнаружены в Европе

По данным Euronews, производитель из Китая подтвердил, что партия тестов «FCO24090516» является поддельной.

Испанское агентство по лекарственным средствам и товарам медицинского назначения (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) получило предупреждение от португальских властей о распространении поддельных наборов для самотестирования, сочетающих в себе выявление коронавируса и гриппа A+B.

Оригинальный продукт был произведен компанией Safecare Biotech, расположенной в Ханчжоу (Китай), но обнаруженные экземпляры имеют номер партии FCO24090516, который компания объявила контрафактным.

Несмотря на то, что испанская AEMPS начала расследование с целью отслеживания распространения в Испании, пока нет никаких доказательств того, что эти модифицированные единицы попали в аптеки или к дистрибьюторам в стране.

Существуют легитимные версии одного и того же теста с тем же артикулом (FCO-6032), что затрудняет непосредственную визуальную идентификацию.

Поддельные тесты имеют три очевидных изменения: на них наклеена этикетка с измененной информацией, партия FCO24090516, дата изготовления сентябрь 2024 г. и срок годности сентябрь 2026 г.

В Казахстане с начала эпидсезона — с 1 сентября по 29 октября текущего года — зарегистрировано 74 случая коронавирусной инфекции.