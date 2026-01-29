Поддельные решения акиматов использовали для получения земель в Алматинской области

По данным прокуратуры, в Карасайском районе установлены факты незаконного изменения целевого назначения 5 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Основанием для этого послужили поддельные решения акимата. Впоследствии указанные земли были разделены на 83 отдельных земельных участка.



По иску прокуратуры Карасайский районный суд признал фиктивные акты местных исполнительных органов незаконными и отменил их, в результате чего интересы государства были восстановлены.



Аналогичное нарушение выявлено в Илийском районе, где решение акима о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство также оказалось фиктивным. По решению суда участок возвращен в государственную собственность.



— По указанным фактам, при координации прокуратуры, управлением полиции возбуждено уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 385 УК РК (изготовление и использование поддельных документов). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на объективное установление всех обстоятельств дела, — отметили в прокуратуре Алматинской области.



В соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.



Ранее также сообщалось, что в отношении бывшего заместителя акима Илийского района Алматинской области Куата Акшабаева начато досудебное расследование.