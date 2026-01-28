Досудебное расследование проводят против экс-замакима Илийского района Алматинской области

Информацию агентству подтвердили в Комитете национальной безопасности.

В середине декабря в сети появилась информация о том, что сотрудниками Службы по противодействию коррупции КНБ задержан заместитель акима Илийского района Алматинской области. В публикации сообщалось, что его подозревают в получении взятки в размере 28 миллионов тенге.

Тем временем, в других источниках говорилось, что сумма взятки составляет около 323 млн тенге.

В Комитете национальной безопасности сообщили о проведении досудебного расследования в отношении бывшего районного акима, не раскрывая подробностей.

В акимате Илийского района сообщили, что Куат Акшабаев подал заявление об увольнении по собственному желанию до задержания.

Уточняется, что он был освобожден от должности заместителя акима и на сегодняшний день не занимает этот пост.

— Данная ситуация находится в компетенции правоохранительных органов. Взаимодействие с уполномоченными государственными органами осуществляется в установленном законодательством порядке. Информация по данному вопросу будет предоставлена общественности соответствующими органами, — отметили в пресс-службе акима района.

Напомним, в прошлом году бывшего акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Отметим, Багдат Карасаев возглавлял Илийский район с сентября 2018 года. В сентябре 2024 года его задержали сотрудники Антикора по подозрению в коррупции.



