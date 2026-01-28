РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:06, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Досудебное расследование проводят против экс-замакима Илийского района Алматинской области

    Досудебное расследование начато в отношении бывшего заместителя акима Илийского района Алматинской области Куата Акшабаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Куат Акшабаев
    Фото: instagram.com/akshabaev_kuat

    Информацию агентству подтвердили в Комитете национальной безопасности.

    В середине декабря в сети появилась информация о том, что сотрудниками Службы по противодействию коррупции КНБ задержан заместитель акима Илийского района Алматинской области. В публикации сообщалось, что его подозревают в получении взятки в размере 28 миллионов тенге.

    Тем временем, в других источниках говорилось, что сумма взятки составляет около 323 млн тенге. 

    В Комитете национальной безопасности сообщили о проведении досудебного расследования в отношении бывшего районного акима, не раскрывая подробностей.

    В акимате Илийского района сообщили, что Куат Акшабаев подал заявление об увольнении по собственному желанию до задержания. 

    Уточняется, что он был освобожден от должности заместителя акима и на сегодняшний день не занимает этот пост.

    — Данная ситуация находится в компетенции правоохранительных органов. Взаимодействие с уполномоченными государственными органами осуществляется в установленном законодательством порядке. Информация по данному вопросу будет предоставлена общественности соответствующими органами, — отметили в пресс-службе акима района.

    Напомним, в прошлом году бывшего акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы.

    Отметим, Багдат Карасаев возглавлял Илийский район с сентября 2018 года. В сентябре 2024 года его задержали сотрудники Антикора по подозрению в коррупции. 

    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
