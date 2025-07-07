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    10:16, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Под контролем: где в ВКО выявили отклонения по качеству питьевой воды

    В Восточно-Казахстанской области специалисты продолжают следить за качеством питьевой воды, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    вода
    Фото: freepik.com

    Серьёзных эпидемиологических рисков в регионе нет, но в ряде районов выявлены отклонения от нормы — как по химическим, так и по микробиологическим показателям.

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, за первые шесть месяцев 2025 года в области исследовано 1008 проб питьевой воды. В 35 из них — это 6,6% — зафиксированы превышения по санитарно-химическим показателям. Для сравнения: год назад таких проб было в два с половиной раза меньше — 2,5%.

    — Основные отклонения выявлены в Шемонаихинском, Зайсанском и Маркакольском районах, — сообщили в ведомстве.

    Похожая ситуация и по микробиологическим показателям: из 784 проб — 35 (или 4,4%) не соответствовали санитарным нормам. Нарушения зафиксированы в Усть-Каменогорске, в Уланском, Зайсанском, Маркакольском, Алтайском и Шемонаихинском районах.

    При этом специалисты подчёркивают: случаев инфекционных заболеваний, связанных с питьевой водой, в регионе не зарегистрировано.

    — По всем пробам с отклонениями эксплуатирующими организациями проведены промывка и дезинфекция. Повторные анализы показали соответствие воды установленным требованиям, — отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

    В целом, по оценке ведомства, ситуация с питьевой водой в регионе остаётся стабильной. Однако жителям, особенно в сельской местности, рекомендуют пользоваться только проверенными источниками и соблюдать элементарные санитарные меры.

    Напомним, ранее министр Нуржан Нуржигитов ответил на вопрос, где самая вкусная вода в Казахстане.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Вода
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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