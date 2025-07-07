Под контролем: где в ВКО выявили отклонения по качеству питьевой воды

Серьёзных эпидемиологических рисков в регионе нет, но в ряде районов выявлены отклонения от нормы — как по химическим, так и по микробиологическим показателям.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, за первые шесть месяцев 2025 года в области исследовано 1008 проб питьевой воды. В 35 из них — это 6,6% — зафиксированы превышения по санитарно-химическим показателям. Для сравнения: год назад таких проб было в два с половиной раза меньше — 2,5%.

— Основные отклонения выявлены в Шемонаихинском, Зайсанском и Маркакольском районах, — сообщили в ведомстве.

Похожая ситуация и по микробиологическим показателям: из 784 проб — 35 (или 4,4%) не соответствовали санитарным нормам. Нарушения зафиксированы в Усть-Каменогорске, в Уланском, Зайсанском, Маркакольском, Алтайском и Шемонаихинском районах.

При этом специалисты подчёркивают: случаев инфекционных заболеваний, связанных с питьевой водой, в регионе не зарегистрировано.

— По всем пробам с отклонениями эксплуатирующими организациями проведены промывка и дезинфекция. Повторные анализы показали соответствие воды установленным требованиям, — отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

В целом, по оценке ведомства, ситуация с питьевой водой в регионе остаётся стабильной. Однако жителям, особенно в сельской местности, рекомендуют пользоваться только проверенными источниками и соблюдать элементарные санитарные меры.

Напомним, ранее министр Нуржан Нуржигитов ответил на вопрос, где самая вкусная вода в Казахстане.