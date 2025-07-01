РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:43, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Где самая вкусная вода в Казахстане? - ответ министра Нуржигитова

    Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов прокомментировал вопрос безопасности питьевой воды в Казахстане. Об этом он сообщил в ходе брифинга в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: freepik

    По словам министра, качество воды, поступающей по централизованным системам водоснабжения, находится под постоянным контролем.

    — На сегодня жители городов и сёл, подключенных к централизованному водоснабжению, используют эту воду в быту. Утверждать, что она небезопасна, нельзя. Качество воды проверяется ежечасно. Ответственность за это несут местные исполнительные органы. Кроме того, санитарные службы также проводят регулярные контрольные замеры, — отметил Нуржан Нуржигитов.

    Министр добавил, что во время рабочих поездок в регионы всегда употребляет воду из местных источников.

    — Когда бываю в регионах, всегда пью местную воду. Часто спрашивают, где самая вкусная вода. Чтобы ответить, приходится везде пробовать, — сказал он.

    Отвечая на этот вопрос, глава ведомства отметил, что пока не может выделить один регион, так как не везде еще побывал.

    Кроме этого, Нуржигитов сообщил, что в Астане не прогнозируется перебоев с водоснабжением.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Правительство РК Регионы Казахстана Регионы Вода
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают