Где самая вкусная вода в Казахстане? - ответ министра Нуржигитова

По словам министра, качество воды, поступающей по централизованным системам водоснабжения, находится под постоянным контролем.

— На сегодня жители городов и сёл, подключенных к централизованному водоснабжению, используют эту воду в быту. Утверждать, что она небезопасна, нельзя. Качество воды проверяется ежечасно. Ответственность за это несут местные исполнительные органы. Кроме того, санитарные службы также проводят регулярные контрольные замеры, — отметил Нуржан Нуржигитов.

Министр добавил, что во время рабочих поездок в регионы всегда употребляет воду из местных источников.

— Когда бываю в регионах, всегда пью местную воду. Часто спрашивают, где самая вкусная вода. Чтобы ответить, приходится везде пробовать, — сказал он.

Отвечая на этот вопрос, глава ведомства отметил, что пока не может выделить один регион, так как не везде еще побывал.

Кроме этого, Нуржигитов сообщил, что в Астане не прогнозируется перебоев с водоснабжением.