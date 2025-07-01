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    12:15, 01 Июль 2025 | GMT +5

    В Астане не прогнозируется перебоев с водоснабжением — Нуржан Нуржигитов

    В этом году в столице не прогнозируется дефицита питьевой воды. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе брифинга в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Астане не прогнозируется перебоев с водоснабжением — Нуржан Нуржигитов
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По словам министра, подача воды в город осуществляется в плановом режиме.

    — Могу с уверенностью сказать, что дефицита воды в Астане не будет. Астанинское водохранилище, являющееся основным источником водоснабжения столицы, в период весеннего паводка было наполнено более чем на 100%. Вода подаётся согласно установленному графику, — отметил глава ведомства.

    Также Нуржан Нуржигитов сообщил, что по факту выкачки воды из Малого Талдыколя проводится полная проверка.

    Кроме этого, Премьер-министр Олжас Бектенов назвал проекты по обеспечению чистой питьевой водой, сроки реализации которых были затянуты.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Правительство РК Вода Астана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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