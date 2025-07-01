В Астане не прогнозируется перебоев с водоснабжением — Нуржан Нуржигитов

По словам министра, подача воды в город осуществляется в плановом режиме.

— Могу с уверенностью сказать, что дефицита воды в Астане не будет. Астанинское водохранилище, являющееся основным источником водоснабжения столицы, в период весеннего паводка было наполнено более чем на 100%. Вода подаётся согласно установленному графику, — отметил глава ведомства.

Также Нуржан Нуржигитов сообщил, что по факту выкачки воды из Малого Талдыколя проводится полная проверка.

Кроме этого, Премьер-министр Олжас Бектенов назвал проекты по обеспечению чистой питьевой водой, сроки реализации которых были затянуты.