Под домашний арест взят школьник в Кульсары после инцидента в школе

Решением суда мальчик помещен под домашний арест.

Как сообщил руководитель управления образования Атырауской области Марат Абуов, с учетом несовершеннолетнего возраста школьника, криминогенной ситуации в регионе и просьбы родителей подросток отправлен под домашний арест. Школьнику разрешено ходить только в школу и медицинские организации. Эти ограничения будут действовать до завершения следственных действий. Ученик сегодня был на уроках.

— Вследствие происшествия двое детей получили легкие ранения. Полицейские не смогли найти предмет, похожий на топор. В связи с этим, была проведена совместная проверка представителями управления образования, департамента полиции и областной прокуратуры. Выявлен ряд недостатков, ведется работа по их устранению. Ученики, имеющие отношение к этой ситуации, взяты на учет. Организуется воспитательная работа с детьми, — сказал М.Абуов.

Напомним, 5 февраля этого года, в социальной сети распространилось видео, где, после конфликта со сверстниками ученик 10-го класса школы № 6 города Кульсары Жылыойского района, гонялся за ними с топором. Затем сообщалось, что директор школы на основании поданного им заявления освобожден от должности.