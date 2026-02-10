РУ
    18:52, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Под домашний арест взят школьник в Кульсары после инцидента в школе

    В Атырауской области прошло первое заседание суда по делу школьника, гонявшегося за сверстниками с топором, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: pexels

    Решением суда мальчик помещен под домашний арест. 

    Как сообщил руководитель управления образования Атырауской области Марат Абуов, с учетом несовершеннолетнего возраста школьника, криминогенной ситуации в регионе и просьбы родителей подросток отправлен под домашний арест. Школьнику разрешено ходить только в школу и медицинские организации. Эти ограничения будут действовать до завершения следственных действий. Ученик сегодня был на уроках. 

    — Вследствие происшествия двое детей получили легкие ранения. Полицейские не смогли найти предмет, похожий на топор. В связи с этим, была проведена совместная проверка представителями управления образования, департамента полиции и областной прокуратуры. Выявлен ряд недостатков, ведется работа по их устранению. Ученики, имеющие отношение к этой ситуации, взяты на учет. Организуется воспитательная работа с детьми, — сказал М.Абуов. 

    Напомним, 5 февраля этого года, в социальной сети распространилось видео, где, после конфликта со сверстниками ученик 10-го класса школы № 6 города Кульсары Жылыойского района, гонялся за ними с топором. Затем сообщалось, что директор школы на основании поданного им заявления освобожден от должности

    Атырауская область Кульсары Суды Несовершеннолетние Происшествия школа
