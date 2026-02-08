Директор школы уволен после инцидента с нападением ученика в Кульсары

5 февраля ему был объявлен строгий выговор, а 6 февраля заявление об увольнении

было удовлетворено.

Напомним, поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший в учебном заведении. В городе Кульсары 15-летний ученик напал на сверстников прямо в здании школы. В результате двое подростков получили легкие телесные повреждения. Факт нападения подтвердили в департаменте полиции Атырауской области.

Сообщение о происшествии поступило на канал «102» 5 февраля. По данным полиции, ученик 10 класса после конфликта со сверстниками совершил нападение и покинул территорию школы.

Подозреваемого установили и задержали. Он водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения.

В отношении родителей подростка начато административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.