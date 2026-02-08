РУ
    12:13, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Директор школы уволен после инцидента с нападением ученика в Кульсары

    По информации управления образования Атырауской области, директор школы № 6 имени А. С. Пушкина города Кульсары уволен по собственному желанию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    5 февраля ему был объявлен строгий выговор, а 6 февраля заявление об увольнении
    было удовлетворено.

    Напомним, поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший в учебном заведении. В городе Кульсары 15-летний ученик напал на сверстников прямо в здании школы. В результате двое подростков получили легкие телесные повреждения. Факт нападения подтвердили в департаменте полиции Атырауской области.

    Сообщение о происшествии поступило на канал «102» 5 февраля. По данным полиции, ученик 10 класса после конфликта со сверстниками совершил нападение и покинул территорию школы.

    Подозреваемого установили и задержали. Он водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения.

    В отношении родителей подростка начато административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
