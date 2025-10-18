РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:16, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Почти полтонны наркотиков изъяли в области Абай

    В области Абай изъято 415 кг наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    наркотики
    Фото: Polisia.kz

    Наркомания и связанные с ней правонарушения остаются одной из актуальных угроз безопасности общества и здоровья нации. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил начальник отдела по противодействию наркопреступности управления полиции города Семей департамента полиции области Абай Алиман Бегешханов.

    По данным полиции, в этом году на территории области выявлено 185 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 85 относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям.

    — Из незаконного оборота изъято 415 кг различных наркотических веществ, включая марихуану, гашиш и психотропные вещества. За совершение тяжких преступлений задержаны 30 человек, среди них — студент колледжа из областного центра и несовершеннолетний подросток, — сообщил Алиман Бегешханов.

    С 1 июня по 31 октября на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора — 2025», направленное на предотвращение выращивания и распространения наркотиков.

    — С момента начала акции в области Абай выявлено 97 наркопреступлений. Одной из актуальных проблем остается распространение среди населения синтетических наркотиков, известных как «соль». За последние три года число лиц, состоящих на наркологическом учете, увеличилось с 3 до 37 человек, — подчеркнул полицейский.

    Ранее двоих полицейских задержали при сбыте наркотиков в Туркестанской области.

